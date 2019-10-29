Чугунные ограждения, снятые на улице Мира в Вологде, могут заменить на новые

Пояснения городских властей по поводу демонтированных чугунных ограждений на улице Мира снова изменились. Теперь в администрации города говорят, что их обследуют, чтобы решить, ремонтировать их или заменить на новые.

Ранее NewsVo сообщал, что 24 октября в группе градозащитного движения "Настоящая Вологда" появился пост с фотографией типовых заборов, которые ставят взамен чугунных.

- Теперь историческая часть бульвара на улице Мира может потерять свое очарование. По информации департамента градостроительства [администрации Вологды] работы ведутся по федеральной программе по поручению Департамента транспорта области, - написали градозащитники.

Ограждения, которые поставили на улице Мира взамен чугунных. Фото из группы "Настоящая Вологда"

Под постом появились десятки комментариев возмущенных жителей города. Вечером администрация Вологды разослала в СМИ пресс-релиз, в котором объяснила происходящее ремонтом.

Накануне городские власти объявили, что чугунные литые ограждения с улицы Мира пройдут обследование и дефектовку. По данным чиновников, на конструкциях хорошо видны следы механических повреждений, местами металл поразила коррозия. Состояние ограждений предстоит оценить специалистам, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В ноябре мы проведем полную диагностику, которая поможет нам определить все повреждения на конструкциях. А в декабре займемся расчетами: составим смету с указанием полного комплекса необходимых работ. С целью сравнения сумм, мы также подсчитаем, сколько будет стоить покупка нового ограждения. В случае, если ремонт все-таки будет экономичнее, мы его выполним», - прокомментировал и. о. начальника департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский.

Отремонтировать старые ограждения или же приобрести новые планируется за счет средств городского бюджета. Отмечается, что после составления подробной сметы, в него будут внесены поправки.

Напомним, когда замначальника ДГХ по вопросам архитектуры Александра Борисовского спросили, почему на улице Мира убирают кованые ограждения, он ответил, что работы проводятся по федеральной программе. О возвращении ограждений на место в ответе не говорилось. Именно поэтому возникла "волна" недовольства жителей, и уже после этого в СМИ прислали пресс-релиз городских властей о том, что ограждения забрали якобы на ремонт.