Под Вологдой арестовали двух мужчин, совершивших разбойное нападение на заправку

Двое молодых людей подозреваются в разбойном нападении на автогазозаправочную станцию в поселке Рубцово под Вологдой. Из кассы заправки было похищено 30 тысяч рублей.

Как пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД, инцидент произошел рано утром 8 октября. Пока один из налетчиков удерживал работника заправки, второй проник в помещение АГЗС и похитил деньги. Полицейские вычислили подозреваемых в нападении, ими оказались работники соседнего с заправкой шиномонтажа — молодые люди 1999 и 2000 годов рождения, уроженцы Амурской и Вологодской областей. В отделении полиции они признались в совершенном преступлении.

— Налет на АГЗС они планировали с целью наживы, напали на работника станции 1979 г. р., применив опасное для здоровья насилие, забрали у мужчины сотовый телефон, ценное имущество и ключи от заправки, откуда забрали выручку. С места преступления злоумышленники скрылись, — сообщает пресс-служба.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбойное нападение, совершенное с незаконным проникновением в помещение). Районным судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце следователи завершили расследование серии преступлений, совершённых группой из шести местных жителей. Среди обвиняемых двое взрослых и четверо подростков. Они подозреваются в совершении разбойного нападения, грабежа, серии краж, хищении документов и избиении.