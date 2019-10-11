Шестерых череповчан будут судить за разбой, грабежи и серию краж

В Череповце следователи завершили расследование серии преступлений, совершённых группой из шести местных жителей. Среди обвиняемых двое взрослых и четверо подростков. Они подозреваются в совершении разбойного нападения, грабежа, серии краж, хищении документов и избиении.

По версии следствия, в сентябре 2018 года 46-летняя женщина, 35-летний мужчина и двое подростков в состоянии опьянения совершили разбойное нападение на подвыпившего 58-летнего череповчанина.

«Женщина отвела потерпевшего во двор жилого дома, где злоумышленники повалили его на землю, причинив побои и похитив из карманов одежды мобильный телефон, связку ключей, а также денежные средства в общей сумме 3 100 рублей», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Правоохранители установили личности подростков, участвовавших в преступлении, и передали дело сотрудникам следственного комитета.

Следователи, в свою очередь, обнаружили причастность несовершеннолетних к ряду иных правонарушений. Кроме того, в ходе следственных действий удалось установить личности ещё двух подростков, не участвовавших в разбое, но совершивших другие преступления, среди которых серия краж, грабёж, хищение документов и избиение 15-летнего мальчика.

Уголовное дело в отношении всех подозреваемых передано в суд для рассмотрения по существу.