В реке Ентала в Кичменгско-Городецком районе нашли тело мужчины

29.10.2019 [Происшествия]

В Кичменгско-Городецком районе следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Ентала тела 46-летнего мужчины. 

По версии следствия, местный житель несколько дней уже не появлялся дома. Проживал он с престарелой матерью, часто употреблял спиртное. При осмотре найденного тела следов насилия не выявлено. 

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, причину гибели мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе следователи проводят процессуальную проверку обстоятельств смерти мужчины, тело которого было обнаружено во время поисковой операции на Лисицинском карьере.

Тэги: мертвый, гибель человека

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