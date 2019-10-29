В реке Ентала в Кичменгско-Городецком районе нашли тело мужчины

В Кичменгско-Городецком районе следователи проводят проверку по факту обнаружения в реке Ентала тела 46-летнего мужчины.

По версии следствия, местный житель несколько дней уже не появлялся дома. Проживал он с престарелой матерью, часто употреблял спиртное. При осмотре найденного тела следов насилия не выявлено.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, причину гибели мужчины выяснит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе следователи проводят процессуальную проверку обстоятельств смерти мужчины, тело которого было обнаружено во время поисковой операции на Лисицинском карьере.