В Лисицинском карьере под Вологдой нашли тело утонувшего летом мужчины

В Вологодском районе следователи проводят процессуальную проверку обстоятельств смерти мужчины, тело которого было обнаружено во время поисковой операции на Лисицинском карьере.

18 октября там искали пропавшего в Вологде Виктора Пасечного. Как ранее сообщал NewsVo, 22 ноября 2018 года мужчина ушёл из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

«Для обследования водоема из Москвы прибыли сотрудники Главного управления криминалистики СК России со специальной техникой, заполненный водой карьер исследован с помощью гидролокаторов. Одновременно для обследования водоема были задействованы водолазы группы „ДобротворецЪ“ г. Вологда. Ими и было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Его личность устанавливается следователями. По одной из версий, им может быть 34-летний вологжанин, который в июне 2019 года отдыхал в компании друзей на берегу карьера и в состоянии опьянения ушёл купаться и не вернулся. Для установления причин смерти найденного мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения Виктора Пасечного продолжается.