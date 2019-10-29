После вынужденного переезда многодетной семьи из Белозерского района в Карелию возбудили дело о халатности

29.10.2019 [Общество]

Историей многодетной семьи из Белозерского района, которая вынуждена была переехать в Карелию из-за претензий органов опеки, заинтересовались следователи. Напомним, вместо того, чтобы помочь семье встать на ноги, государство решило оставить детей без родителей.

— По данному факту следственными органами СК России по Вологодской области в целях установления следственным путем объективных обстоятельств сложившейся ситуации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), — сообщает Следственный комитет России.

Следователи не уточняют, в отношении кого возбуждено уголовное дело. Судя по всему, речь идет об органах опеки в Белозерске.

Напомним, этим летом суд в Вологодской области ограничил Геннадия и Елену Лапшиных в родительских правах — опеку не устроили условия в доме в Белозерском районе, где проживала малоимущая семья. Чтобы их не разлучили с детьми, Лапшины сбежали от органов опеки в посёлок Кепа в Карелии. Там им стали помогать и односельчане, и аппарат детского омбудсмена. По словам местных жителей, супруги не производят впечатление плохих родителей.

- Семья нормальная, хотя и бедная, но у нас в посёлке вообще люди достаточно скромно живут. Но это не та семья, где родителям не нужны их дети. Дети там любимые, дети там желанные, это видно. В школе они нормально общаются со сверстниками, открытые, коммуникабельные, — рассказала директор карельской школы, в которую теперь ходят четверо старших детей Лапшиных.

Подробности этой истории читайте в материале "Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии".

Тэги: опека, многодетные семьи

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