Боец смешанных единоборств стал тренером хоккейной «Северстали»

Бойца UFC Армана Царукяна назначили на должность тренера по спецподготовке череповецкого хоккейного клуба. Об этом объявили 28 октября на пресс-конференции ХК «Северсталь» перед матчем с ХК «СКА».

— Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать ее с хоккеем. Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я полностью переключился на единоборства. Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лед, хоть и в тренерском амплуа, и доказать — в первую очередь самому себе, — что 6 лет занятий хоккеем прошли не зря, — говорит Царукан.

Как сообщает группа клуба в соцсети, элементы упражнений из смешанных единоборств будут включены в тренировки хоккеистов.

Ранее NewsVo писал, что череповецкая «Северсталь» уступила финскому «Йокериту» в матче Регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 26 октября.