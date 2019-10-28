Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 1:2

28.10.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь»  уступила финскому «Йокериту» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча завершилось вничью, 1:1. Гости открыли счет во втором периоде, после того как у «Северстали» был удален нападающий Евгений Бодров, получивший 4 минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Череповчанам удалось отыграться за три с небольшим минуты до конца третьего периода, Либор Шулак забросил свою первую шайбу за «Северсталь».

У "металлургов" был шанс вырвать победу в овертайме, но "желто-черные" не воспользовались выходом троих против одного вратаря, а в ответной контратаке пропустили гол. Итог - 1:2 в пользу «Йокерит». Таким образом, «Северсталь» терпит четвертое поражение подряд, два из которых были в овертайме.

- С победой «Йокерит». Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Приятно играть при полном стадионе, когда люди переживают и болеют до самого конца. Думаю, что мы оправдали их доверие и показали хороший хоккей с такой командой, которая два дня назад обыграла со счётом 3:0 ЦСКА. Считаю, что по игре мы как минимум заслужили одно очко. К сожалению, в овертайме мы не забросили, а они забили. Жалко, но жизнь продолжается. Из таких игр как раз и рождается команда. Если бы выиграли, для нашего молодого коллектива это был бы большой шаг вперёд. Ну и ничья в основное время тоже шажочек. Тем более мы отыгрались в конце – это доставило много положительных эмоций, - сказал главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Тэги: хоккей

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