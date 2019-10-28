Хоккейная «Северсталь» проиграла финскому «Йокериту» со счетом 1:2

Череповецкая «Северсталь» уступила финскому «Йокериту» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время матча завершилось вничью, 1:1. Гости открыли счет во втором периоде, после того как у «Северстали» был удален нападающий Евгений Бодров, получивший 4 минуты штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Череповчанам удалось отыграться за три с небольшим минуты до конца третьего периода, Либор Шулак забросил свою первую шайбу за «Северсталь».

У "металлургов" был шанс вырвать победу в овертайме, но "желто-черные" не воспользовались выходом троих против одного вратаря, а в ответной контратаке пропустили гол. Итог - 1:2 в пользу «Йокерит». Таким образом, «Северсталь» терпит четвертое поражение подряд, два из которых были в овертайме.