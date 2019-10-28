С 29 октября запустят авиарейсы из Казани в Череповец

28.10.2019 [Общество]

Череповец и Казань открывают прямое авиасообщение с 29 октября. Самолёты будут курсировать дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Так, по вторникам вылет из Казани в 19:20 — посадка в аэропорту Череповец в 21:00, обратный вылет из Череповца в 22:00 — посадка в Казани в 23:50.

По субботам вылет из Казани в 14:45 — посадка в аэропорту Череповец в 16:30, обратный вылет из Череповца в 17:30 — посадка в Казани в 19:10.

Для каждого из городов указано местное время.

Перевозить пассажиров будут на авиалайнерах Bombardier CRJ-200, вместимостью 50 человек. Минимальная стоимость билета из Казани в Череповец — 3090 рублей, при условии покупки на сайте компании-перевозчика. Там же можно получить дополнительную информацию о рейсах.

Ранее единственной авиакомпанией, которая перевозила пассажиров из Череповца и в Череповец, была авиакомпания «Северсталь». Аэропорт Череповца также принадлежит «Северстали».

Тэги: авиация, самолеты, рейсы

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