Полиция изъяла из двух складов в Вологде контрафактные алкоголь и сигареты стоимостью 15 млн рублей

28.10.2019 [Происшествия]

2722 бутылок с контрафактным алкоголем и 146 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли с двух складов в Вологде полицейские. Общая стоимость незаконной продукции — 15 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Часть изъятого была немаркирована, а часть имела поддельные акцизные марки. В организации незаконного бизнеса подозреваются трое жителей Вологды: 55-летний, 34-летний и 37-летний мужчины. Старший участник преступной группы был пойман с поличным в момент прибытия очередной партии контрафакта на склад, который злоумышленники арендовали на Пошехонском шоссе. Второй располагался в поселке Рубцово под Вологдой.

— Из помещения двух складов в общей сложности полицейскими изъято около 2722 контрафактных бутылок, что составляет около 136 декалитров и 146 тысяч пачек сигарет на общую сумму порядка 15 миллионов рублей. Кроме того, изъяты сотовые телефоны с клиентской базой и тетради с черной бухгалтерией, — говорится в сообщении пресс-службы.

Все три фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Возбуждено уголовное дело. 

Как ранее сообщал NewsVo, в июле 2019 года в Соколе у двух жителей изъяли контрафактный алкоголь и сигареты на сумму 2,3 млн рублей. В гараже одного из мужчин 2900 бутылок алкогольной продукции различного наименования, более 15 тысяч пачек сигарет и свыше 630 литров спирта, хранившегося в пластиковых канистрах.

Тэги: контрафакт, алкоголь
Фото пресс-службы областного УМВД

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