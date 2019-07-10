У двух жителей Сокола изъяли контрафактный алкоголь и сигареты на сумму 2,3 млн рублей

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота табачной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Стоимость изъятого алкоголя, спирта и сигарет превышает 2,3 млн рублей.

Незаконную продукцию нашли у двух местных жителей 1974 и 1975 г.р., их задержали сотрудники МВД:

- В ходе осмотра транспортного средства и гаражного бокса, а также мест жительства сокольчан, оперативники изъяли порядка 2900 бутылок алкогольной продукции различного наименования, более 15 тысяч пачек сигарет и свыше 630 литров спирта, хранившегося в пластиковых канистрах. Предварительным расследованием установлено, что злоумышленники приготовили данную продукцию для дальнейшей реализации, - сообщает областное УМВД.

Начальник ЭКО МО МВД России "Сокольский" Александр Буллер показывает обнаруженную незаконную продукцию.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой денежного штрафа в размере до 1 миллиона рублей.