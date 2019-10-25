Выпускник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев стал лауреатом премии президента России

25.10.2019 [Общество]

Победитель Международной олимпиады по химии, выпускник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев стал лауреатом премии президента России. Ему полагается выплата в 1 млн рублей. 

Как ранее сообщал NewsVo, соревнования проходили в Париже, в них приняли участие школьники из более чем 80 стран. Михаил выступал в составе российской сборной, которая взяла четыре золотые медали. Команду готовили преподаватели химического факультета МГУ.

- Теоретический тур представлял собой девять задач, около 100 вопросов, больше 60 страниц текста. Основными темами олимпиады были квантовая химия, электролиз и фотолиз воды, равновесия с хлоридом серебра, наномашины, синтез лекарственного препарата и другие. Кроме того, были три задачи с экспериментами, - сообщал тогда сайт правительства Вологодской области

После окончания лицея в этом году Михаил поступил в Московский государственный университет и планирует заниматься научной деятельностью.

 

Тэги: образование, премии

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