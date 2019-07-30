Вологодский лицеист Михаил Матвеев завоевал золото международной олимпиады по химии

Выпускник Вологодского многопрофильного лицея Михаил Матвеев завоевал золото 51-й Международной олимпиады по химии в Париже.

В соревнованиях принимали участие школьники из более чем 80 стран. Михаил выступал в составе российской сборной, которая взяла четыре золотые медали.

Команду готовили преподаватели химического факультета МГУ.

- Теоретический тур представлял собой девять задач, около 100 вопросов, больше 60 страниц текста. Основными темами олимпиады были квантовая химия, электролиз и фотолиз воды, равновесия с хлоридом серебра, наномашины, синтез лекарственного препарата и другие. Кроме того, были три задачи с экспериментами, - сообщает сайт правительства Вологодской области

Ранее Newsvo сообщал, что Михаил Матвеев в прошлом году также завоевал золотую медаль на Международной химической олимпиаде. Соревнования проходили в Праге и Братиславе.

При этом в 2017 году Михаил завоевал золотую медаль на 14-й Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров в Нидерландах, а в 2019 году получил золотую медаль на 53-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии в Санкт-Петербурге.