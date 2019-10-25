В Вытегорском районе отец держал 4-летнюю дочь в нетопленом доме без еды

25.10.2019 [Происшествия]

В Вытегорском районе пьяный мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, которые пришли проверить условия жизни его дочери. Ребенка держали в нетопленом доме без еды, пока мать отлучилась.

Инцидент произошел в деревне Тудозеро 24 сентября. Соцслужбы пришли в дом семьи, которая состояла на учете в правоохранительных органах, чтобы проверить условия жизни и воспитания 4-летнего ребенка.

— Специалисты обнаружили, что малолетняя девочка находится в социально опасном положении: в нетопленном холодном доме без еды, безработный отец и дед ребенка находятся в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя необходимость растопить печь и приготовить ребенку пищу, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Известно, что ранее 32-летний отец девочки трижды привлекался к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Специалисты решили изъять из семьи девочку, чтобы обследовать ее в больнице. После этого пьяный отец ребенка схватил в руки деревянный табурет и замахнулся им, собираясь ударить по голове 29-летнего полицейского. исполнявшего должностные обязанности.

— Противоправные действия мужчины были пресечены полицейским путем применения физической силы и специальных средств, — отмечают следователи.

В отношении отца ребенка возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Кроме того, как рассказали NewsVo в региональном управлении следственного комитета, отца в очередной раз привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вытегре теща должника по алиментам бросилась на пришедшего к нему судебного пристава с топором. В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 5 сентября на крыльце дома на улице Цюрупы в районном центре. 51-летний пристав-исполнитель пришел, чтобы увести на суд зятя подозреваемой. 

Тэги: ребенок

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