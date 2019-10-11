В Вытегре теща должника бросилась на пристава с топором

11.10.2019 [Происшествия]

В Вытегре теща должника бросилась на пришедшего к нему судебного пристава с топором. В отношении 49-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 5 сентября на крыльце дома на улице Цюрупы в районном центре. 51-летний пристав-исполнитель пришел, чтобы увести на суд зятя подозреваемой. Мужчина не платил деньги на содержание детей от первого брака, и теперь на заседании должны были решить вопрос об отмене ему условного осуждения за неуплату алиментов и замене его реальным сроком.

— По версии следствия, 49-летняя женщина,  препятствуя  законным действиям 51-летнего судебного пристава ОСП по Вытегорскому району УФССП России по Вологодской области, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, взяла в руку топор, после чего замахнулась им  в направлении представителя власти, высказав ему при этом угрозу применения насилия, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Несмотря на угрозы, пристав забрал из дома алиментщика и доставил его на суд. В отношении тещи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что стенд с фотографиями злостных должников по алиментам установили приставы на улице Петрозаводской в Вологде, рядом со зданием регионального управления ФССП.

Тэги: угрозы, судебные приставы, топор

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