В Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков

Стенд с фотографиями злостных должников по алиментам установили приставы на улице Петрозаводской в Вологде, рядом со зданием регионального управления ФССП.

- На данном информационном стенде лишь малая часть нерадивых отцов и горе-матерей, которые забыли о существовании своих детей. Подобный акцент сделан в связи с тем, что именно взыскание задолженности по алиментам является наиболее социально значимой категорией исполнительных производств, поскольку касается защиты прав несовершеннолетних детей, - сообщает пресс-служба управления.

Приставы надеются, что вологжане, увидев кого-то из знакомых на этих фотографиях, откликнутся и помогут в розыске неплательщиков алиментов.

По данным на 1 августа 2019 года, на территории Вологодской области в розыске числится 1602 должника, их них 938 злостных алиментщиков.

Ранее Newsvo сообщал, что вологодские приставы составили «алиментную» карту региона. На ней они указали, где больше всего должников-алиментщиков, где взысканные суммы выше всех, где больше нерадивых отцов, а где - матерей.