Приставы составили «алиментную» карту Вологодской области

31.05.2019 [Общество]
Приставы составили «алиментную» карту Вологодской области

Карта пресс-службы вологодского управления службы судебных приставов

Вологодские приставы составили «алиментную» карту региона. На ней они указали, где больше всего должников-алиментщиков, где взысканные суммы выше всех, где больше нерадивых отцов, а где - матерей.

- Так, наибольшее количество алиментщиков проживают в Вологде (3172 должника), в Череповце (2132). Это объяснимо городской составляющей. Если брать в процентной составляющей алиментщиков от общего количества должников, то это Вожегодский район. В большей степени заботятся о своих детях, по сравнению с другими районами, жители Бабушкинского района (80 должников), - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Самый молодой алиментщик, вернее алиментщица (девушке 18 лет) и самый возрастной (63-летний мужчина) живут в Сокольском районе, и у них день рождения в один день – 13 июня. Наибольшее количество «невыездных» за неуплату алиментов проживает в Череповце и Кич-Городецком районе, большинство лишенных водительских прав алиментщиков - в Вытегорском и Кич-Городецком районах.  В Кадуйском районе наиболее часто алиментщики привлекаются к административной ответственности, а в Вожегодском и Верховажском районах чаще применяется уголовное наказание за неисполнение обязанности по содержанию детей. Лидерами по взысканию алиментов являются Череповец и Бабаевский район.

На прошлой неделе Newsvo сообщал, что в Вологде приставы арестовали «Порш Кайен» у алиментщика, задолжавшего на содержание своего ребенка почти полмиллиона рублей. Дорогую иномарку увезли на спецстоянку прямо от здания городского суда, в котором мужчина пытался оспорить требования сотрудников УФССП.

 

Тэги: алиментщики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
На фотоаппарат для администрации Великоустюгского района потратили 193 тысячи рублей
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве
29.05.2019 [Общество]

Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры

1850
0
30.05.2019 [Общество]

Суд выпустил экс-замглаву Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста

1785
1
28.05.2019 [Общество]

В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

1632
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Шесть мигрантов из Узбекистана незаконно работали на стройке в Вологодском районе
В Сямже осудили пенсионера, который застрелил соседа из-за забредшего на его участок козла
С 1 июня запустят авиарейсы из Череповца в Геленджик
Приставы составили «алиментную» карту Вологодской области
В Череповце сбитый иномаркой дорожный знак упал на пешехода
Четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» в Череповце
В Вологде осудили охранника паба «Оливер», который сломал челюсть посетителю
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

3640
0
30.05.2019 [БлогоVO]

Свобода слова в любимой Родине с каждым днем рулит все больше

496
0
30.05.2019 [Обзор Прессы]

Не пущать! С дубинками на 74-летнюю противницу строительства ЦБК вышла охрана «Рощино»

458
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика