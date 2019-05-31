Приставы составили «алиментную» карту Вологодской области

Карта пресс-службы вологодского управления службы судебных приставов



Вологодские приставы составили «алиментную» карту региона. На ней они указали, где больше всего должников-алиментщиков, где взысканные суммы выше всех, где больше нерадивых отцов, а где - матерей.

- Так, наибольшее количество алиментщиков проживают в Вологде (3172 должника), в Череповце (2132). Это объяснимо городской составляющей. Если брать в процентной составляющей алиментщиков от общего количества должников, то это Вожегодский район. В большей степени заботятся о своих детях, по сравнению с другими районами, жители Бабушкинского района (80 должников), - сообщает пресс-служба областного УФССП.

Самый молодой алиментщик, вернее алиментщица (девушке 18 лет) и самый возрастной (63-летний мужчина) живут в Сокольском районе, и у них день рождения в один день – 13 июня. Наибольшее количество «невыездных» за неуплату алиментов проживает в Череповце и Кич-Городецком районе, большинство лишенных водительских прав алиментщиков - в Вытегорском и Кич-Городецком районах. В Кадуйском районе наиболее часто алиментщики привлекаются к административной ответственности, а в Вожегодском и Верховажском районах чаще применяется уголовное наказание за неисполнение обязанности по содержанию детей. Лидерами по взысканию алиментов являются Череповец и Бабаевский район.

На прошлой неделе Newsvo сообщал, что в Вологде приставы арестовали «Порш Кайен» у алиментщика, задолжавшего на содержание своего ребенка почти полмиллиона рублей. Дорогую иномарку увезли на спецстоянку прямо от здания городского суда, в котором мужчина пытался оспорить требования сотрудников УФССП.