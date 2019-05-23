Вологжанин оплатил долг по алиментам, когда приставы арестовали его «Порш»

23.05.2019 [Происшествия]
Вологжанин оплатил долг по алиментам, когда приставы арестовали его «Порш»

Фото пресс-службы регионального управления судебных приставов

В Вологде приставы арестовали «Порш Кайен» у алиментщика, задолжавшего на содержание своего ребенка почти полмиллиона рублей. Дорогую иномарку увезли на спецстоянку прямо от здания городского суда, в котором мужчина пытался оспорить требования сотрудников УФССП.

Вологжанин пытался обжаловать расчет алиментной задолженности, он не верил, что на содержание 14-летней дочери ему необходимо выплатить 460 тысяч рублей. Однако суд проверил расчет суммы и нарушений не нашел.

- Более того, в обратный путь неплательщик отправился пешком, поскольку принадлежащий ему автомобиль отправился на эвакуаторе на спецстоянку: пока проходило судебное заседание, на транспортное средство был составлен акт описи и ареста имущества, - сообщает вологодское управление службы судебных приставов.

Чтобы не лишиться автомобиля, мужчина уже на следующий день оплатил свой долг полностью. Отметим, что ранее вологжанин был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, но "ликвидировался" несколько лет назад.

Как ранее сообщал Newsvo, в прошлом году от судебных приставов сумели скрыться 24 вологодских алиментщика. Их признали «безвестно отсутствующими». Теперь их детям назначат пенсию по потере кормильца.

Тэги: алименты, алиментщики, дети

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