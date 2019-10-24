В Вологде на площади Чайковского ГАЗель, в которой продают хлеб, поставили прямо на газон

24.10.2019 [Экономика]

Предприниматели в Вологде продолжают в открытую нарушать правила благоустройства, а городская администрация не принимает никаких мер по устранению этих нарушений.

Удивление жителей вызывал автомобиль ГАЗель на площади Чайковского, который использует как свою торговую точку "Вологодский хлебокомбинат". Дело в том, что его поставили прямо на... газон.

Житель Вологды Кирилл Шелепин, разместивший фото ГАЗели в соцсети, напоминает, что на улице Некрасова в этом месте не так давно был ремонт - там отремонтировали тротуар и сделали газон. По правилам благоустройства Вологды, размещать объекты на газонах нельзя. 

- Бросили на этот же газон бетонный блок и установили ржавую опору. Это все при том, что на остановке площадь Чайковского есть полноценный павильон ВХК, - пишет Кирилл Шелепин.

По его словам, руководство ВХК на просьбу убрать ГАЗель с газона не реагирует.

- Как Вам такая торговля? - спрашивает Кирилл в соцсети мэра Вологды Сергея Воропанова и руководителя департамента экономики Светлану Пахнину.

Напомним, зимой в этом месте стояла другая торговая точка ВХК, которая держалась на "табуретках". После замечаний ее убрали.

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Тэги: Торговля, благоустройство, нарушения
Фото Кирилла Шелепина

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