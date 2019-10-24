Часть сэкономленных на новогоднем оформлении Вологды денег направят на повышение зарплат бюджетников

В Вологде часть сэкономленных на новогоднем оформлении города денег направят на повышение зарплат бюджетников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как ранее писал NewsVo, первоначально на работы по праздничному оформлению из бюджета было выделено 15 миллионов рублей, но в ходе торгов сумма снизилась почти вдвое - до 7,8 млн рублей. В итоге удалось сэкономить около 7 млн рублей.

2,8 млн рублей из этой суммы решено потратить на приобретение и монтаж дополнительных остановок общественного транспорта в разных микрорайонах Вологды. Еще на 500 тысяч рублей планируется закупить новые урны. Оставшаяся часть суммы (около 3,3 млн рублей) пойдет на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в рамках исполнения президентских указов.