Полицейские помогли вернуть 150 тысяч рублей пострадавшим от действий мошенников вологжанам

В Вологде нескольким местным жителям, пострадавшим от действий мошенников, вернули деньги. На юге России полицейские из Вологды и Волгограда задержали группу злоумышленников, обманывавших людей из разных регионов России.

«Злоумышленники действовали по схеме „Родственник попал в беду“. Нескольким вологжанам поступили звонки от якобы родственников, которые сообщали, что попали в неприятности. Для решения проблем необходимо было перевести деньги тому или иному должностному лицу. Вологжан ввели в заблуждение и под давлением уговорили выполнить требования мошенников», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейским удалось собрать доказательства вины подозреваемых. Чувствуя неотвратимость наказания, мошенники возместили ущерб, причинённый жертвам.

Ранее NewsVo писал о том, что с начала года ущерб, причинённый жителям Вологодской области мошенническими действиями, составил 150 миллионов рублей.