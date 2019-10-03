С начала года мошенники похитили со счетов жителей Вологодской области 150 млн рублей

150 млн рублей похитили у жителей Вологодской области в результате дистанционных мошенничеств с начала 2019 года. Об этом корреспонденту NewsVo рассказали в управлении уголовного розыска регионального УМВД.

В эту категорию дистанционных попадают те преступления, которые совершены с помощью интернета и телефона: жертва не видит злоумышленника лично. В январе–сентябре на территории региона было зафиксировано более двух тысяч таких случаев, но только в 24% из них мошенников уже удалось вычислить. Причем в 15 случаях ущерб составил более миллиона рублей (8 - в Вологде, 5 - в Череповце, по одному в Кичменгско-Городецком и Нюксенском районах)

— На сегодняшний день мы уже зарегистрировали порядка 2500 преступлений данного вида. Нельзя сказать, что данные преступления не раскрываются — более 600 преступлений данного вида уже раскрыто. Но процент раскрываемости можете посчитать. Нагрузка очень большая. Учитывая, что эти виды преступления имеют межрегиональный характер, сотрудники вынуждены выезжать в длительные командировки. За 2019 год мы объехали почти всю Россию — побывали и на дальнем Востоке, и на западных рубежах — в Калининграде., — рассказывает начальник управления уголовного розыска УМВД по Вологодской области Сергей Сергеев.

Один из самых распространенных видов дистанционного мошенничества — звонки из «службы безопасности» банка. Мошенники требуют данные карт, якобы для того, чтобы предотвратить несанкционированное списание или восстановить работу заблокированной карты. Предлагается назвать данные, которые являются конфиденциальными, которые настоящие банковские сотрудники никогда не запрашивают: данные карты, коды из смс.

По словам Сергея Сергеева, в этом году вологодские полициейские вышли на след преступников, работающих по этой схеме из другого региона.

— Нами в Волгограде была выявлена преступная группа, сейчас сотрудники находятся у нас в командировке, где проводят следственно-оперативные мероприятия, — отметил начальник управления угрозыска.

Сложность раскрытия таких преступлений заключается в том, что похищенные деньги молниеносно распределяются на несколько счетов, которые, как правило, оформлены на подставных лиц и тут же обналичиваются.

— Много объявлений в том же интернете: заработок, работа на дому. Людей просят оформить карты, говорят, что на них будут перечислять деньги, которые нужно обналичивать. Часть оставлять себе, часть отдавать. Зачастую люди, которые обналичивают деньги, догадываются, что участвуют в противоправной деятельности, но со 100% уверенностью сказать об этом не могут, — отметил Сергей Сергеев.

Начальник уголовного розыска также рассказал, что зачастую данные (номера телефонов, карт) попадают к злоумышленникам через банковские приложения.



— На сегодняшний момент мы понимаем, что преступники, злоумышленники пользуются данными, которые имеются в открытом доступе. Скачивая приложения систем электронных платежей на свой смартфон, можно получить усеченные персональные данные, например, имя-отчество, без фамилии, и первую и последние цифры счета. Этих данных злоумышленнику уже достаточно, чтобы позвонить вам, назвать по имени-отчеству, продиктовать вам какие-то цифры вашей банковской карты, а уже дальше построить разговор таким образом, чтобы склонить вас к переводу денег, — пояснил Сергеев.

В августе NewsVo опубликовал запись реального телефонного разговора с мошенником, предоставленную нам пресс-службой областного УМВД, и рассказал о том, как уберечь свои деньги от преступников в материале «Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области.