Вологжанина, который поджег собутыльника, приговорили к 9 годам колонии

24.10.2019 [Происшествия]

В Вологде суд приговорил 31-летнего местного жителя к 9 годам колонии за причинение смертельных ожогов 46-летнему хозяину квартиры, в которой они совместно распивали спиртное.

Как NewsVo писал ранее, 18 июня в одной из квартир дома на улице Залинейной (по уточнённым данным, инцидент произошёл на улице Луначарского) двое мужчин распивали спиртосодержащий лосьон, разбавляя его водой. Во время застолья между ними произошла ссора: подсудимый ударил потерпевшего по голове, а затем облил лосьоном, который они пили, и поджёг. Обвиняемый потушил огонь водой, но хозяин квартиры получил ожоги 1-2 степени 35% поверхности тела, от которых скончался.

«В содеянном мужчина признался следователям СК России, не скрывая своей причастности к произошедшему. На допросе он пояснил, что в ходе совместного застолья хозяин квартиры стал на него беспричинно бессвязно ругаться, что и вызвало ссору и стало причиной содеянного им. Потушив пламя, мужчины продолжили употреблять спиртное, затем уснули, а когда обвиняемый утром проснулся, потерпевший уже скончался», — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В период следствия обвиняемый находился под стражей. Приговором суда ему назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

 

Тэги: пьянство, гибель человека

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