Вологжанин облил собутыльника спиртовым лосьоном, который они распивали, и поджег

Жителя Вологды подозревают в причинении смертельных травм своему собутыльнику. Трагедия произошла в ночь на 18 июня в одной из квартир дома по улице Залинейной.

Как рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета, в ту ночь двое мужчин распивали в квартире спиртосодержащую жидкость, разбавляя ее водой. Во время застолья они поссорились: один ударил другого по голове, сбив с ног. Затем вологжанин облил упавшего лосьоном, который они употребляли, и поджег.

- Несмотря на то, что после возгорания он потушил пламя, 46-летний потерпевший скончался от причиненных ожогов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии в полицию сообщил третий мужчина, который утром пришел в квартиру для выпивки. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого, проживавшего в соседнем подъезде.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Ведется следствие.