Вологжанин облил собутыльника спиртовым лосьоном, который они распивали, и поджег

24.06.2019 [Происшествия]

Жителя Вологды подозревают в причинении смертельных травм своему собутыльнику. Трагедия произошла в ночь на 18 июня в одной из квартир дома по улице Залинейной.

Как рассказали Newsvo в региональном управлении следственного комитета, в ту ночь двое мужчин распивали в квартире спиртосодержащую жидкость, разбавляя ее водой. Во время застолья они поссорились: один ударил другого по голове, сбив с ног. Затем вологжанин облил упавшего лосьоном, который они употребляли, и поджег.

- Несмотря на то, что после возгорания он потушил пламя, 46-летний потерпевший скончался от причиненных ожогов, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии в полицию сообщил третий мужчина, который утром пришел в квартиру для выпивки. Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали подозреваемого, проживавшего в соседнем подъезде.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. Ведется следствие.

Тэги: бомики, пьянка, алкоголь

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

С череповецкого предпринимателя могут взыскать 690 тысяч рублей за торт со Смешариками и Лунтиком
Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?
«Путин, помоги!»: о чём жители Вологодской области просят президента
В Вологде два подростка на скутере столкнулись с КамАЗом и погибли
Синоптики обещают в Вологодской области грозы с градом и сильным ветром
В Вологде демонтировали знак «Я люблю Паклю»
19-летняя девушка, утонувшая в Вологодском районе, погибла, спасая ребенка
В Череповце тариф на вывоз мусора с 1 июля снизится больше, чем в Вологде?
Житель Великоустюгского района украл велосипед и уехал к друзьям в Архангельскую область
В Соколе водитель грузовика насмерть сбил велосипедиста
23.06.2019 [БлогоVO]

Уважаемые службы, в выходной день тоже нужно работать

1097
0
22.06.2019 [БлогоVO]

Вологда — река, или Каждый ливень как стихийное бедствие

1988
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Устюженского района погибла в ДТП в Ленинградской области
В Белозерском районе тушат лесной пожар на площади 1,6 гектара
Вологжанин облил собутыльника спиртовым лосьоном, который они распивали, и поджег
Бизнесмен Игорь Смирнов не смог оспорить решение суда о запрете работ на Чернышевского, 58 в Вологде
Три студента Вологодского госуниверситета поедут на Кубу заниматься сельхозработами
В Вытегре ищут работника на консервацию ладьи XVII века, найденной на берегу Онежского озера
Бой по освобождению Ошты в 1944 году реконструировали в Вытегорском районе
 


20.06.2019 [Общество]

Протестующих в Шиесе останавливает вологодский ОМОН?

10139
0
24.06.2019 [БлогоVO]

Я не узнаю мой город

344
0
24.06.2019 [Обзор Прессы]

Сберечь тайну Онежского озера

190
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика