"У кого-то дубинка, у кого-то камера": фанат "Алисы" о поведении ОМОНа и зрителей на концерте в Череповце

Участники официального фан-клуба "Алисы" просят откликнуться зрителей концерта группы "Алиса" в Череповце. Они хотят найти очевидцев, чтобы помочь избитому Алексею. А Константин Дементьев из Санкт-Петербурга предлагает подумать не только о жестоком поведении сотрудников ОМОНа, но и о реакции зрителей.
Напомним, во время одной из песен в зале Ледового дворца зажгли файеры, после чего в зал ворвались сотрудники ОМОНа и начали грубо задерживать зрителей. Одного из них потом избили в автозаке, и он потерял сознание.
- Череповец. Рок - фестиваль "Время колокольчиков". Такой жести с начала 00х не припомню.. Тупое вязалово Омоном всех подряд, покатушки с избиениями в темном омоновском грузовике ,бездыханное тело парня в отделении и многое другое.., - написал фанат "Алисы" из Санкт-Петербурга Тимофей Бармалеев. Он просит очевидцев произошедшего на концерте откликнуться, чтобы помочь избитым людям своими показаниями.
Участник официального фан-клуба группы "Алиса" Константин Дементьев поделился своими размышлениями после концерта в соцсети:
- Выезд подходит к концу, мы возвращаемся из Череповца. Уже всем известно, что на концерте были проблемы с омоном и росгвардией, которые почему-то работают охраной вместо профессиональных охранников, чья задача должна быть в погашении конфликта и спокойному проведению концерта. У этих же, псов режима была задача паковать всех без разбора и ни с кем не церемонились, но да не так все страшно, не в первой. Почти все узники находятся на свободе, это самое главное, только с одним ситуация не ясна, надеемся к утру отпустят.
Константин пишет о том, что звери - не только те, кто избивал, но и те, кто равнодушно на это смотрел, снимая происходящее на телефоны.
- Но текст этот я начал писать не к этому, хотел порассуждать на тему того, что нынче ты можешь пить перед концертом с человеком, может и приехать вместе и т.д., а когда начнётся вязалово, или просто тебя будут прессовать, вместо помощи он постоит в сторонке, пофоткает даже как тебя пакуют, бьют, потом продолжит спокойно смотреть концерт, ну правда, не уходить же. Кинчев может со сцены уйти, а мне то что, я ж билет купил. Но само собой надо потом фоточки выложить, с гневными комментариями про то что за звери тут такие страшные в Череповце. А звери то могут быть везде и в Питере, и в зеркале. У кого-то дубинка, у кого-то камера.
Скрин тут взят одного человека, но таких само собой хватает. Моя Хата с краю, не меня вяжут да и ладно еще глубоко сидит в нашем подсознании.
Но само собой есть и старая гвардия, я рад что знаком с вами, друзья, вы сами все знаете, кто был рядом.
Узникам быстрейшего выздоровления.
Огромное спасибо Константину Евгеньевичу за то, что остановил концерт и, впрочем, как и всегда пытался помочь. И спасибо администрации группы, не каждый директор будет до двух ночи стоять у отдела и помогать вытаскивать парней, - написал Константин Дементьев.