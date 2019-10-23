«Вологда-Чеваката» дважды проиграла «Динамо-Фарм» из Курска

В очередном туре Чемпионата России по баскетболу среди женских команд «Вологда-Чеваката» принимала курское «Динамо-Фарм».



В первой половине, первого матча, который прошел в минувший понедельник, шла равная борьба. Команды по очереди выходили вперед, «Вологда-Чеваката» к середине первой четверти вела со счетом 14:8, затем гости сравняли счёт. Однако на первый перерыв, пусть и с минимальным, но лидерством, удалось уйти вологжанкам (21:19). Во второй десятиминутке шла равная борьба, лидерство в счёте переходило от команды к команде и к большому перерыву счёт на табло был 28:30 в пользу гостей.



Ход игры во второй половине матча не изменился, вот только в лидеры вологжанкам больше вырваться не разу не удалось, а матч завершился 65:73 в пользу гостей. Повторный матч между этими командами, который прошёл накануне, завершился так не в пользу вологжанок 51:67, проиграв три, из четырех четвертей.

В следующем туре Суперлиги "пчёлки" на выезде сыграют против «Ростов-Дон-ЮФУ», матчи пройдут 30 и 31 октября.