День вологодского кружева будут отмечать 27 мая

23.10.2019 [Общество]

Новый праздничный день утвердили в Вологодской области депутаты регионального законодательного собрания  - День вологодского кружева. Он будет отмечаться ежегодно 27 мая. 

Как ранее сообщал NewsVo, с идеей учреждения праздника выступил глава региона Олег Кувшинников. Дату выбирали интернет-голосованием в официальной группе правительства Вологодской области в соцсети. Больше всех голосов набрал вариант 14 мая  - день рождения основоположницы «Вологодского манера кружева» Анфии Брянцевой. По новому стилю это 27 мая, поэтому именно этот день был вынесен на голосование депутатов ЗСО. Те инициативу поддержали.

 

Тэги: праздник, кружево

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