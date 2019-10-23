День вологодского кружева будут отмечать 27 мая

Новый праздничный день утвердили в Вологодской области депутаты регионального законодательного собрания - День вологодского кружева. Он будет отмечаться ежегодно 27 мая.

Как ранее сообщал NewsVo, с идеей учреждения праздника выступил глава региона Олег Кувшинников. Дату выбирали интернет-голосованием в официальной группе правительства Вологодской области в соцсети. Больше всех голосов набрал вариант 14 мая - день рождения основоположницы «Вологодского манера кружева» Анфии Брянцевой. По новому стилю это 27 мая, поэтому именно этот день был вынесен на голосование депутатов ЗСО. Те инициативу поддержали.