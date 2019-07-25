Дату празднования Дня вологодского кружева выберут голосованием в соцсети

В официальной группе «Вологодская область» в соцсети «ВКонтакте» сегодня стартовало интернет-голосование, участникам которого предлагается выбрать дату празднования Дня вологодского кружева.

Вологжанам предложено пять вариантов:

14 мая. В этот день в 1812 году родилась основоположница «Вологодского манера кружева» Анфия Брянцева.

3 июня. В этот день в народе отмечается Льняница, Олена-льносейка. Праздник рукодельниц.

24 июня. В этот день в 2011 году в Вологде установили рекорд России по самому массовому кружевоплетению.

28 июля. В этот день в 2011 году представители Книги Рекордов России вручили Вологде диплом за установку рекорда по самому массовому кружевоплетению.