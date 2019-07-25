Дату празднования Дня вологодского кружева выберут голосованием в соцсети

25.07.2019 [Общество]

В официальной группе «Вологодская область» в соцсети «ВКонтакте» сегодня стартовало интернет-голосование, участникам которого предлагается выбрать дату празднования Дня вологодского кружева.

Вологжанам предложено пять вариантов:

  • 14 мая. В этот день в 1812 году родилась основоположница «Вологодского манера кружева» Анфия Брянцева.

  • 3 июня. В этот день в народе отмечается Льняница, Олена-льносейка. Праздник рукодельниц.

  • 24 июня. В этот день в 2011 году в Вологде установили рекорд России по самому массовому кружевоплетению.

  • 28 июля. В этот день в 2011 году представители Книги Рекордов России вручили Вологде диплом за установку рекорда по самому массовому кружевоплетению.

  • 3 ноября. В этот день в 2010 году в Вологде открылся самый большой в России Музей кружева.

Инициатива учреждения Дня вологодского кружева принадлежит действующему губернатору области Олегу Кувшинникову.

«Предложение губернатор озвучил во время проходившего в Вологде 14 июня Форума женщин СЗФО, аргументировав тем, что вологодский бренд знают далеко за пределами Вологодчины, и он давно заслужил быть официально закрепленным в официальном календаре памятных дат региона», — сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Итоги голосования будут подведены 1 августа. Вариант, который наберет наибольшее количество голосов, направят на согласование в Законодательное собрание Вологодской области.

 

Тэги: кружево, праздник

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