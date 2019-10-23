В Череповце судебные приставы по ошибке взыскали долг не с той организации

23.10.2019 [Общество]

Арбитражный суд Вологодской области обязал Федеральную службу судебных приставов вернуть ТСЖ «Новогритинский» в Череповце более 40 тысяч рублей, списанных со счёта товарищества по ошибке.

В октябре 2017 года приставы должны были взыскать задолженность с ООО «Новогритинский» (ред. - не ТСЖ) в пользу Вологодской сбытовой компании.

- Однако вследствие ошибки, совершенной работниками отдела судебных приставов (г. Череповец), при внесении данных исполнительного листа в электронную программу, исполнительное производство в декабре 2017 года было возбуждено в отношении ТСЖ «Новогритинский», денежные средства в январе 2018 года списаны со счета товарищества, - пресс-служба судов Вологодской области.

ТСЖ обратилось в суд с требованием о взыскании убытков. В суде представитель ответчиков пояснил, что приставы пытались истребовать средства у Вологодской сбытовой компании, но не смогли этого сделать, поскольку к тому моменту фирма стала банкротом.

Суд обязал ФССП возместить товариществу убытки. Приставы пытались обжаловать это решение, но в сентябре 2019 года суд оставил жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Ранее NewsVo писал, как из-за судебных приставов с жителя Вологды дважды взыскали деньги по одному исполнительному производству. Недавно аналогичный инцидент произошел с нашим изданием: приставы повторно взыскали с редактора NewsVo штраф, который уже был оплачен.

Тэги: приставы

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