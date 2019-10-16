Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты

Из-за судебных приставов с жителя Вологды в октябре дважды взыскали деньги по одному исполнительному производству. Хотя по закону взыскивать за долги могут не более 50% дохода и только раз в месяц. Визит вологжанина в УФССП России по Вологодской области поначалу просто проигнорировали, а потом вернули лишь часть незаконно взысканной суммы.

Как рассказал NewsVo Олег, 10-го числа каждого месяца его работодатель исправно переводит в службу судебных приставов 50% зарплаты своего сотрудника. После того, как 10 сентября эта сумма ушла на погашение задолженности, Олегу оставалось погасить 17 тысяч рублей долга. Ее работодатель, в соответствии с порядком расчетов, должен был перевести 10 октября.

Однако приставы в Вологде почему-то решили, что могут взыскать эти деньги дважды.

- 7 октября, не дожидаясь очередного перевода от работодателя, приставы арестовали на моей карте все, что было - более 10 тысяч рублей и 7 тысяч стали числиться как долг. А 10 октября мой работодатель перевел им 16 900 (половину зарплаты) – он по закону не может уклониться от оплаты. То есть с меня эти средства сняли дважды, - рассказал Олег.

Скриншот состояния счета Олега после того, как приставы сняли с карты 17 тысяч рублей.

По его словам, когда он пошел разбираться с этим беспределом в УФССП, его там даже не стали слушать:

- Моё ходатайство (где указано, что карта зарплатная, приложены распечатки с банка, справки с работы, свидетельство о рождении ребёнка, который у меня на иждивении) пристав рассматривать не стала, заявление на снятие ареста не приняла.

При этом, рассказывает Олег, в службе он столкнулся с хамским обращением:

- Пристав Юлия Вялкова читает в моем паспорте на весь кабинет: «К….ов [ред. - фамилия Олега] олень». Потом смеётся и говорит: «Ой, Олег». Грубит. Всех должников алкашами называет. Я после этого пошёл к её начальнице, Корановой Ольге Георгиевне. Тоже слушать не стала и справку, что это зарплатный счёт, принимать не стала. И хохочут вдвоём.

Кроме того, у Олега попросили документ, который не имеет никакого отношения к его задолженности (ред. - долга за ним больше не числилось):

- Отправили меня в банк брать выписку по счету за полгода, что не поступало иных средств. Зачем? Затянуть дело, чтоб успеть побольше списать?

10 октября Олег снова пошел к приставам, взяв все необходимые документы. Однако ему сказали, что снимать арест не будут. Лишь 11 октября с карты сняли арест, а 15 октября вернули часть незаконно снятых денег. Однако несколько тысяч рублей из этой суммы все еще остаются "в распоряжении" приставов.

Ранее приставы проигнорировали ходатайство Олега о снижении ежемесячной суммы, которую снимают в счет долга. Вологжанин просил уменьшить процент зарплаты, который ежемесячно "забирают" приставы, поскольку у него есть маленький ребенок.