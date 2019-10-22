Мужчина, который делал непристойные предложения школьнице вблизи Харачево под Вологдой, найден

22.10.2019 [Происшествия]

Мужчина, который делал непристойные предложения школьнице вблизи поселка Харачево под Вологдой, найден, сообщили NewsVo в следственном отделе по Вологодскому району регионального управления следственного комитета.

— Его доставили в следственный комитет для дачи пояснений. Мужчина факт не отрицал. По данному факту идет проверка. Процессуальное решение не принято, — отметил руководитель следственного отдела по Вологодскому району Александр Ескин.

Как ранее сообщал NewsVo, запись о водителе «Рено», который пристал к школьнице из Харачево с непристойными предложениями, появилась в соцсетях 21 октября. Местная жительница рассказала, что неизвестный предложил подвезти ее 14-летнюю племянницу, а в машине начал предлагать деньги за сексуальные действия.

 Он моей племяннице предлагал «кончить» на нее или «давай отлижу за деньги», она испугалась. Это утром месяц назад было, когда она в школу шла. Он стоял и выслеживал, по видеокамерам видно, — рассказала NewsVo местная жительница.

Инцидент произошел 17 сентября, после этого родители девочки написали в полицию заявление. Полиция провела проверку и передала материалы в региональное управление следственного комитета.

Тэги: дети, домогательства

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