Вблизи поселка Харачево под Вологдой мужчина на «Рено» делает непристойные предложения детям

Жители поселка Харачево под Вологдой в соцсетях сообщают о подозрительном мужчине на "Рено", который предлагает подвезти и делает непристойные предложения детям. Месяц назад его видели напротив магазина, а накануне — на въезде в населенный пункт. Об инциденте, произошедшем с ее племянницей, рассказала NewsVo девушка, живущая в поселке.

— Он моей племяннице предлагал «кончить» на нее или «давай отлижу за деньги», она испугалась. Это утром месяц назад было, когда она в школу шла. Он стоял и выслеживал, по видеокамерам видно, — говорит девушка.

По словам местной жительницы, после этого родители девочки написали в полицию заявление.

— Участковый приходил, приносил фотки. Девочка его опознавала, и на этом все закончилось. А сегодня она едет из школы, и этот мужик опять стоит, — рассказала вологжанка.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту NewsVo подтвердили, что по поступившему от местных жителей заявлению проводилась проверка, сейчас ее материалы переданы в региональное управление следственного комитета.

NewsVo запросил комментарий о сложившейся ситуации в СУ СК РФ по Вологодской области.

Новость обновляется