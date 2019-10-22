Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала золото Кубка России по пауэрлифтингу

Череповчанка Юлия Бахвалова одержала победу на Кубке России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье. Соревнования проходили с 15 по 21 октября в Ямало-Немецком автономном округе. В них приняли участие более 140 спортсменов из 22 регионов страны.



Вологодскую область представляла мастер спорта России Юлия Бахвалова, которая занимается в спортшколе №3 Череповца. По сумме трех упражнений, (приседание, жим лежа и тяга штанги) она взяла вес 505,0 килограммов, став победительницей этих соревнований и завоевав золотую медаль.



Как ранее сообщал NewsVo, в феврале этого года Юлия завоевала бронзу на Чемпионате России. Год назад, в октябре 2018 года, она была серебряным призером Кубка России.