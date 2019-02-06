Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России, подняв штангу 182 кг

06.02.2019 [Спорт]
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России, подняв штангу 182 кг

28-летняя Юлия Бахвалова из Череповца завоевала очередную награду соревнований по пауэрлифтингу. Чемпионат России по этому виду спорта (троеборье) проходил с 1 по 4 февраля в Москве. За медали боролись более ста участников из 37 регионов России.

Мастер спорта России Юлия Бахвалова, занимающая в спортшколе №3 под руководством тренера Николая Ильичева, стала обладателем малой бронзовой медали в своей весовой категории в стендовой тяге с результатом 182,5 кг. Кроме того, Юлия заняла пятое место в троеборье, подняв в сумме 460 кг.

Ранее, в октябре 2018 года, Юлия Бахвалова заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу в Бердске, а в мае стала победителем Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Белые ночи».

Тэги: пауэрлифтинг
Фото: vk.com/sport_d3

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