Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России, подняв штангу 182 кг

28-летняя Юлия Бахвалова из Череповца завоевала очередную награду соревнований по пауэрлифтингу. Чемпионат России по этому виду спорта (троеборье) проходил с 1 по 4 февраля в Москве. За медали боролись более ста участников из 37 регионов России.

Мастер спорта России Юлия Бахвалова, занимающая в спортшколе №3 под руководством тренера Николая Ильичева, стала обладателем малой бронзовой медали в своей весовой категории в стендовой тяге с результатом 182,5 кг. Кроме того, Юлия заняла пятое место в троеборье, подняв в сумме 460 кг.

Ранее, в октябре 2018 года, Юлия Бахвалова заняла второе место на Кубке России по пауэрлифтингу в Бердске, а в мае стала победителем Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу «Белые ночи».