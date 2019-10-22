В Вологде двое мужчин ночью ворвались в дом к пенсионерке и ограбили ее

В Вологде полицейские задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в разбое. Вломившись в дом и угрожая хозяйке убийством, злоумышленники похитили металлическую посуду, кошелёк и мобильный телефон.

В дежурную часть по телефону обратилась 83-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ночью в её дом во 2-м Турундаевском переулке, разбив окно, проникли двое неизвестных, которые были пьяны и вели себя агрессивно. Несколько раз ударив пенсионерку и угрожая ей убийством, они потребовали выдать им деньги и ценные вещи. Добычей злоумышленников стала металлическая посуда, кошелёк с небольшой суммой денег и кнопочный мобильный телефон.

На улице Элеваторной полицейские задержали двух нетрезвых мужчин, схожих по приметам с разыскиваемыми: на вид 40-45 лет, одеты во всё тёмное. В руках они несли алюминиевые бидоны, похожие на похищенные у пенсионерки. В бидонах лежала другая металлическая посуда, а у одного из подозреваемых был найден телефон той же модели, что и украденный. Мужчин доставили в отдел полиции.

«Неработающие, неоднократно судимые граждане, оправдываясь, рассказали свою версию случившегося. Собираясь забраться в дом, мужчины решили, что в нем никто не живет, разбили окно и наткнулись на спящую хозяйку, от неожиданности ударили женщину и стали требовать у нее деньги и ценности», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту совершения разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. До суда мужчины будут содержаться в изоляторе временного содержания.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце грабители в медицинских масках ворвались в квартиру 83-летней череповчанки и забрали 200 000 рублей, угрожая ножницами. Перед ограблением к ней по домофону позвонил племянник соседа и сказал, что зайдет вернуть долг.