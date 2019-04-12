В Череповце грабители в медицинских масках ворвались в квартиру пенсионерки и забрали 200 тысяч рублей

В Череповце полицейские раскрыли разбойное нападение на пенсионерку в ее квартире. Женщина сама открыла дверь грабителям и в итоге лишилась 200 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались ее знакомый и его приятель.

83-летняя череповчанка рассказала полицейским, что в ее квартиру ворвались двое неизвестных и забрали деньги, угрожая ножницами. Грабители были в медицинских масках. Перед ограблением к ней по домофон позвонил племянник соседа и сказал, что зайдет вернуть долг.

Жильцы дома рассказали, что видели как из подъезда выбегали двое мужчин. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, участковый узнал одного из грабителей - мужчина состоял у него на учете. Его задержали, в ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что занимал у пенсионерки деньги и увидел, как она достала крупную сумму денег, из которых 6 тысяч подала ему. После этого он договорился со знакомым ограбить пожилую женщину.

У череповчанки забрали все ее сбережения - 200 тысяч рублей. Часть денег грабители успели потратить.

Второго злоумышленника вскоре тоже задержали. Оба были ранее судимы, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст .162 УК РФ (Разбой).