В Череповце возбудили уголовное дело по факту падения рабочего с высоты

22.10.2019 [Происшествия]

47-летний мастер строительной организации в Череповце стал фигурантом уголовного дела после падения рабочего с высоты.

По версии следствия, инцидент произошел 19 августа 2019 года: мастер строительно-монтажной в ходе ремонта на территории организации-заказчика велел работникам сделать монтажный проем для подъема минеральной ваты. Проем необходимо было сделать с отметки +88,0 метров на отметку +96,0 метров. 

— Подсобный рабочий 1996 г. р. вышел на площадку и, сделав несколько шагов, упал в не огороженный монтажный проем, получив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью, — говорится в сообщении регионального управления следственного комитета.

Государственная инспекция труда проводила проверку по факту несчастного случая и пришел к выводам, что мастер при выполнении работ не принял мер к ограждению выполненного проема, не обозначил проем знаками безопасности, не контролировал место нахождения работников и не запретил им приближаться к зоне повышенной опасности. Тем самым мужчина, по версии следствия, не обеспечил требования безопасности труда.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце 41-летнего мастера монтажной организации оштрафовали на 200 000 рублей за гибель на объекте 54-летнего рабочего. Трагедия произошла вечером 27 июня. На территории строящегося объекта одной из крупных фирм города обрушились стационарные металлические леса вместе с находившимся на них стропальщиком. Мужчина упал с высоты и от полученных травм скончался на месте происшествия.

Тэги: несчастный случай, техника безопасности, труд

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