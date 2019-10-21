388 новых велосипедов купят для вологодских почтальонов

388 новых велосипедов купит для почтальонов, работающих в Вологодской области, «Почта России». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Больше всего — 75 велосипедов — отправятся в Сокольский район, череповецкие и вологодские почтальоны получат 67 и 60 велосипедов соответственно. Почтальонам из Великого Устюга выдадут 50 велосипедов, сотрудникам почтовой службы из Бабаево и Никольска по 35 штук. Остальные велосипеды будут перераспределены между работниками Вытегорского, Кирилловского и Тотемского почтамтов.

— Новые почтовые велосипеды обеспечены алюминиевыми ободами с усиленным двойным профилем, стальной рамой, комфортным, широким седлом с пружинной амортизацией, звонком, световозвращателями — по ГОСТ 29-23-59, багажником и передней корзиной на 10 кг, — сообщает «Почта России».

Директор УФПС Вологодской области Татьяна Диринг отмечает, что протяженность маршрута почтальона в деревенской местности может составлять более 10 километров.

— Пересадка почтальонов на велосипеды улучшит условия их труда, существенно ускорив доставку корреспонденции», — уверена Диринг.

Ранее NewsVo сообщал, что после публикации в сети видеоролика с разваливающейся почтовой машиной в Бабаево «Почта России» проведет проверку технического состояния всех своих автомобилей в регионе.

Видеролик, в котором показывают удручающее состояние синей машины с логотипом «Почты России», появился в группе «Бабаево. КПРФ и сторонники» 13 августа. Автор ролика показывает, что лобовое стекло авто отходит, одна из дверей прикручена болтами, корпус машины проржавел в нескольких местах. Водитель, оставшийся за кадром, на записи говорит, что на такой технике ему приходится развозить почту.