В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»

После публикации в сети видеоролика с разваливающейся почтовой машиной в Бабаево «Почта России» проведет проверку технического состояния всех своих автомобилей в регионе. Об этом Newsvo сообщили в пресс-службе УФПС Вологодской области.

Видеролик, в котором показывают удручающее состояние синей машины с логотипом «Почты России», появился в группе «Бабаево. КПРФ и сторонники» 13 августа. Автор ролика показывает, что лобовое стекло авто отходит, одна из дверей прикручена болтами, корпус машины проржавел в нескольких местах. Водитель, оставшийся за кадром, на записи говорит, что на такой технике ему приходится развозить почту.

— Эта машина неоднократно попадалась мне на дорогах города. У меня как у водителя был шок: как такое вообще может быть! Как машина в таком состоянии вообще выезжает в город? Это же опасно и для водителя, который был за рулем, и для окружающих. Когда машина первый раз попалась мне, я не успела ее заснять, а потом я уже специально ехала за ней, она остановилась, и я сняла видео, — рассказала Newsvo автор записи.

Однако в официальном комментарии "Почты России", который получил Newsvo, говорится, что "информация, продемонстрированная в ролике, не соответствует действительности".

- Автомобиль не выходит в рейсы с 2018 года, так как превысил срок эксплуатации (согласно регламенту 8 лет) и подлежит списанию, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УФПС Вологодской области.

Тем не менее, люди которые, видели машину на улицах Бабаево, написали об этом в комментариях к записи в группе «Подслушано Бабаево».

Жители района пишут, что машина привозила почту в деревню Володино, ее видели на этой неделе на улице Гайдара в райцентре.

В пресс-службе "Почты России" Newsvo также сообщили, что за Бабаевским почтамтом закреплено 10 машин, доставляющих корреспонденцию. Это:

- 7 автомобилей УАЗ (буханка): 2010-2016 гг. - 1 автомобиль ВАЗ – 2010 года. - 1 автомобиль ГАЗ – 2011 года. - 1 автомобиль Лада Ларгус – 2016 года

После того, как ролик попал в сеть и о нем написали некоторые СМИ, 15 августа стало известно, что водитель машины уволен. В пресс-службе "Почты России" нам сообщили, что заявление "по собственному желанию" молодой человек написал еще 12 августа. Сегодня, 16 августа, его уволили.

- УФПС Вологодской области сообщает, что трудовой договор с данным сотрудником будет расторгнут 16.08.2019 г. по инициативе работника на основании его заявления от 12.08.2019 г. Заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию поступило в период испытательного срока, в соответствии со ст. 71 ТК РФ работник имеет право предупредить работодателя об увольнении в письменной форме за три дня.

Newsvo также сообщили, что из-за «широкого общественного резонанса, вызванного данной ситуацией, „Почта России“ начала внеочередной мониторинг автопарка на предмет соответствия установленному регламенту».