Среди погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае есть вологжанин

Среди 15 погибших во время прорыва дамбы золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края есть уроженец Вологодской области. Об этом сообщает официальный сайт краевого правительства.

- На настоящий момент насчитывается 15 погибших в результате прорыва дамбы, из них предварительно опознаны 11 человек. У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и еще у одного — в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы, - сообщает сайт Красноярского края.

По данным издания kp.ru, опубликовавшего список погибших, это люди разных профессий: электрогазосварщики, машинисты бульдозера, охранники

Прорыв дамбы в районе села Щетинкино, в 170 км к югу от Красноярска, произошел в ночь на 19 октября. Оказались затоплены два вагончика, в которых жили рабочие. Шесть человек считаются пропавшими без вести, пятнадцать погибли, шестнадцать пострадали.

Приоритетной версией причины прорыва дамбы следственный комитете считает нарушения при проведении золотодобывающих работ, сообщает ТАСС.