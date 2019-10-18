В Белозерске начали бурить третью скважину для ликвидации ЧП

18.10.2019 [Происшествия]

В Белозерске для ликвидации ЧП с самоизливающейся скважиной на улице Шукшина сегодня начали бурить еще одну.

— К концу следующей недели через новую скважину начнется подача тампонажной смеси для ликвидации самоизлива, — сообщает районная газета Белозерье.

Как ранее сообщал NewsVo, скважину бурят в пяти метрах от первой. При бурении будут использованы обсадные трубы диаметром 219 мм. — 7 метров и диаметром 168 мм — 18 метров. 

Летом хозяйка дома № 4 на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь.  9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. 5 октября постройку пришлось снести для того, чтобы засыпать образовавшуюся воронку. После этого напор воды ослаб, но она продолжает сочиться.

Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию пока выделяются из бюджета города.

Администрация Белозерска уже потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Устранение последствий ЧП, по предварительным данным, обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь. О ситуации уже рассказали федеральные телеканалы.

Тэги: затопление, ЧП
Сюжет: прорыв скважины в Белозерске

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