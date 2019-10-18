Напавшего на 6-летнего мальчика жителя Вожеги приговорили к четырем годам колонии

18.10.2019 [Происшествия]

В Вожеге сегодня суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, который в июле напал на 6-летнего ребенка и избил его. 

Как ранее сообщал Newsvo, мальчик со следами побоев был обнаружен 20 июля в 21.30 на улице Связи в поселке. Ребенка привезли в больницу, медики обнаружили у него закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Повреждения оценили как вред здоровью средней тяжести.

Выяснилось, что в тот вечер мальчик гулял на улице, катаясь на велосипеде по центральной площади Вожеги. По версии следствия, там же находились двое молодых людей. Мальчик разговаривал с ними, и те позвали его в гаражи на улице Связи. Там подсудимый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из хулиганских побуждений нанес ребенку множественные удары руками по голове, шее, туловищу и конечностям. 

— Кроме того, во время причинения телесных повреждений Д. схватил лежавшего на земле  потерпевшего руками за шею и стал сдавливать её, высказывая при этом в его адрес угрозы убийством, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ребенок потерял сознание. Позже его в таком состоянии нашли прохожие и вызвали скорую помощь.

Как выяснилось в ходе следствия, до этого, 8 июля, подсудимый также угнал ВАЗ-21102, припаркованный на улице Свободы в Вожеге, покатался на нем, а затем вернул на прежнее место и скрылся.  

На суде молодой человек полностью признал свою вину в совершении обоих преступлений, но от дачи показаний отказался.

— Вожегодский районный суд Вологодской области назначил Д. наказание в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить пострадавшему мальчику 300 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Тэги: нападение, дети, наркоманы

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