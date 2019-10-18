Житель Харовска спаивал знакомого подростка и отправлял попрошайничать

18.10.2019 [Происшествия]

В Харовске вынесли приговор мужчине, который спаивал знакомого подростка и заставлял попрошайничать на улице. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

— Установлено, что на протяжении нескольких дней путем уговоров и предложений осужденный вовлекал несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретенной за счет средств несовершеннолетнего, а также средств, полученных последним в ходе попрошайничества у горожан, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговором суда харовчанину назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства, однако тут же оно было признано условным. Подсудимому назначили испытательный срок один год. Если за это время он не совершит других правонарушений, то ему удастся избежать реального наказания.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде пьяный подросток за рулем иномарки «Хайма» проехал на светофоре на «красный», столкнулся с «Фольксвагеном» и перевернул авто на крышу. ДТП произошло ночью 29 июля на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Преминина.

Тэги: подростки, пьянство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Суд прекратил дело о нападении на девушку в Кировском сквере Вологды из-за самоубийства обвиняемого
Для ликвидации ЧП в Белозерске пробурят третью скважину
В кадетской школе Вологодской области дети употребляли наркотические вещества?
Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда
В Вологде женщина умерла после проведенной в частной клинике липосакции
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
Два приоритетных инвестпроекта Вологодской области пытались обанкротить?
В школе Белозерска один ученик ранил другого ручкой в глаз
Погибшего в ДТП директора «Стройнефтегаза» Николая Шачина признали банкротом
20 килограммов санкционных сыров и колбас сожгли в Вологде
16.10.2019 [БлогоVO]

Живой депутат открыл памятную доску самому себе

1722
1
17.10.2019 [БлогоVO]

В связи с широким резонансом в СМИ

1105
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вашкинском районе осудили местного жителя, устроившего ДТП с погибшим
10 новых стационарных камер установят на дорогах Вологодской области в 2020 году
Администрация Вологды незаконно не позволила ветерану-блокаднику встать в очередь на получение жилья
В Череповце с красной лентой и шариками открыли крыльцо поликлиники, которое было закрыто 50 лет
В Вологде подложное голосование на одном из участков посчитали «технической ошибкой»
В Череповце сотрудника лесничества осудили условно за получение взятки
Житель Харовска спаивал знакомого подростка и отправлял попрошайничать
 


14.10.2019 [Общество]

Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда

3250
0
18.10.2019 [БлогоVO]

Места, куда добраться можно только на пароме

86
0
16.10.2019 [Обзор Прессы]

Бывший начальник УВД Николай Паликов: «В 90-е от митинга до беспорядков оставались секунды»

408
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика