Житель Харовска спаивал знакомого подростка и отправлял попрошайничать

В Харовске вынесли приговор мужчине, который спаивал знакомого подростка и заставлял попрошайничать на улице. Подсудимый признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий).

— Установлено, что на протяжении нескольких дней путем уговоров и предложений осужденный вовлекал несовершеннолетнего в систематическое распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, приобретенной за счет средств несовершеннолетнего, а также средств, полученных последним в ходе попрошайничества у горожан, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Приговором суда харовчанину назначено наказание в виде года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства, однако тут же оно было признано условным. Подсудимому назначили испытательный срок один год. Если за это время он не совершит других правонарушений, то ему удастся избежать реального наказания.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде пьяный подросток за рулем иномарки «Хайма» проехал на светофоре на «красный», столкнулся с «Фольксвагеном» и перевернул авто на крышу. ДТП произошло ночью 29 июля на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Преминина.