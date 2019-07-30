В Вологде пьяный подросток за рулем иномарки устроил ДТП с пострадавшими

30.07.2019 [Происшествия]

В Вологде пьяный подросток за рулем иномарки «Хайма» проехал на светофоре на «красный», столкнулся с «Фольксвагеном» и перевернул авто на крышу. ДТП произошло ночью 29 июля на перекрестке Пошехонского шоссе и улицы Преминина.

По данным городского отдела ГИБДД, в 1.30 ночи 17-летний юноша, не имея водительских прав, ехал на машине «Хайма» по Пошехонскому шоссе в сторону улицы Ярославской. Он решил повернуть налево на улицу Сергея Преминина, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Фольксвагеном», который ехал, не нарушая ПДД. После этого «Хайма» встала на крышу.

В результате ДТП пострадали 60-летняя и 64-летняя пассажирки «Фольксвагена», им обоим назначено амбулаторное лечение. Водитель-подросток от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения отказался.

Ранее Newsvo сообщал, что в Чебсаре Шекснинского района 15-летний подросток на мопеде сбил двух пешеходов. ДТП произошло 28 июля в 23:40 возле дома 16 на улице Мира в поселке.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

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