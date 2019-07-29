В Шекснинском районе подросток на мопеде сбил двух девушек

В Чебсаре Шекснинского района 15-летний подросток на мопеде сбил двух пешеходов. ДТП произошло вчера в 23:40 возле дома 16 на улице Мира в поселке.

- По предварительной информации, молодой человек 2004 г.р., водительского удостоверения на право управления не имеет, без мотошлема, на мопеде выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, двигавшихся по проезжей части дороги, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В результате ДТП оба пешехода, 20-летние девушки, а также водитель мопеда были госпитализированы с травмами.

Ранее Newsvo сообщал, что в Кирилловском районе осудили мужчину, который пьяный управлял мопедом без госномеров. Инцидент произошел в мае этого года в деревне Иванов Бор: местного жителя остановил инспектор ГИБДД.