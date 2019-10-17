В Грязовце мужчина пытался перебросить за стену колонии две бутылки с алкоголем

17.10.2019 [Происшествия]

Две бутылки со спиртосодержащей жидкостью пытались перебросить за стену колонии в Грязовце. Запрещенные предметы изъяты сотрудниками УФСИН.

Мужчина хотел перебросить бутылки с алкоголем через основное ограждение внутренней запретной зоны.

— Благодаря своевременной оперативной информации и умелым действиям сотрудников отдела безопасности попытка передачи запрещенных предметов была предотвращена, — сообщает пресс-служба УФСИН по Вологодской области. 

Выяснилось также, что попытка передачи была спланирована мужчиной, ранее отбывавшим наказание в данном исправительном учреждении.

На лицо, совершившее попытку переброса, составлен протокол об административном правонарушении.

Как ранее сообщал NewsVo, жителя Вологды, перекинувшего за забор колонии в Соколе мобильник, сим-карты и водку, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Тэги: алкоголь

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