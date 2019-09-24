Вологжанина, перекинувшего за забор колонии мобильник, сим-карты и водку, оштрафовали на 3 тысячи рублей

24.09.2019 [Происшествия]

В Вологде суд штраф 22-летнему мужчине, который пытался передать в колонию запрещённые предметы. Инцидент произошел в августе в исправительной колонии № 4 в Соколе.

Сотрудники колонии задержали молодого человека, когда он перебросил через забор колонии два свёртка. Объединенная пресс-служба судов сообщает, что в них был мобильный телефон, зарядное устройство, 95 сим-карт и «пластиковая бутылка со спиртосодержащей жидкостью». Кроме того, у задержанного изъяли ещё два свёртка, в которых лежали пять мобильных телефонов.

На суд молодой человек не явился, но признал свою вину при составлении протокола. Он объяснил, что его друг предложил ему за три тысячи рублей съездить в Сокол и перебросить через забор колонии мобильный телефон, сим-карты и водку. Суд признал нарушителя виновным в попытке передать запрещенные предметы и назначил ему штраф в размере в три тысячи рублей.

Изъятые предметы конфисковали. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано участниками процесса.

Ранее NewsVo сообщал, что в Соколе мать одного из осужденных попыталась пронести в исправительную колонию №4 сим-карту и карту памяти в пластмассовой ножке чемодана.

Тэги: колония, запреты

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