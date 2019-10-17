В Череповце суд лишил водительских прав пациента наркодиспансера

В Череповце суд по иску прокуратуры лишил водительских прав мужчину, который из-за употребления наркотиков стоит на учете в областном диспансере. Удостоверение череповчанину выдали в 2015 году.

— Вместе с тем, с апреля текущего года Д. состоит на диспансерном наблюдении у врача психиатра-нарколога в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 2» в связи с сочетанным употреблением наркотических веществ без признаков зависимости с января 2019 года, — сообщает прокуратура Череповца.

Прокуратура подала иск в суд, в котором требовала лишить пациента диспансера прав, поскольку он был замечен в употреблении наркотиков. В случае, если он сядет за руль в состоянии опьянения, управление автомобилем может быть небезопасно для него самого и других участников дорожного движения.

На суде мужчина возражал против удовлетворения иска и потребовал провести врачебную комиссию.

— Решением врачебной комиссии установлено, что у Д. имеется пагубное сочетанное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств, ремиссия составила 7 месяцев, то есть состояние здоровья последнего препятствует безопасному управлению транспортными средствами, - отмечают в прокуратуре города.

В итоге суд принял решение о прекращении действия права череповчанина на управление транспортными средствами. Это решение может быть обжаловано.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце полицейские задержали 33-летнего нетрезвого водителя «БМВ» с поддельными правами. Иномарку в ходе рейда «Нетрезвый водитель» остановили в Заягорбском районе города. Оказалось, что водительское удостоверение с такими же данными данными было выдано в Москве женщине, а водитель иномарки ранее был лишен прав за пьяную езду