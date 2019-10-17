В Сокольском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб мужчина

45-летний мужчина найден мертвым при разборе завалов на месте пожара в жилом доме деревни Подольное Сокольского района. Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 октября.

Сигнал о возгорании в одной из квартир деревянного дома на улице Лесной поступил в 1.47 ночи. Первые подразделения прибыли на место в 2.05, потушить огонь удалось к 2.40. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров, повреждены внутренняя отделка и мебель в одной из комнат квартиры. Хозяин квартиры найден погибшим.

По данным областного УМЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора, какого - не уточняется.

Как ранее сообщал NewsVo, в Череповце рано утром 15 сентября произошел пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Победы, 181. 58-летняя хозяйка жилплощади найдена погибшей, из огня спасли ее 37-летнего сына. По одной из версий, пожар мог начаться из-за технической неисправности аппарата, обогащавшего кислородом легкие женщины.