В Сокольском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб мужчина

17.10.2019 [Происшествия]

45-летний мужчина найден мертвым при разборе завалов на месте пожара в жилом доме деревни Подольное Сокольского района. Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 октября.

Сигнал о возгорании в одной из квартир деревянного дома на улице Лесной поступил в 1.47 ночи. Первые подразделения прибыли на место в 2.05, потушить огонь удалось к 2.40. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров, повреждены внутренняя отделка и мебель в одной из комнат квартиры. Хозяин квартиры найден погибшим.

По данным областного УМЧС, причиной пожара могло стать короткое замыкание электроприбора, какого - не уточняется. 

Как ранее сообщал NewsVo, в Череповце рано утром 15 сентября произошел пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Победы, 181. 58-летняя хозяйка жилплощади найдена погибшей, из огня спасли ее 37-летнего сына. По одной из версий, пожар мог начаться из-за технической неисправности аппарата, обогащавшего кислородом легкие женщины.

Тэги: пожар, гибель человека

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Белозерске пробуренную для изучения грунта скважину зацементировали
Суд прекратил дело о нападении на девушку в Кировском сквере Вологды из-за самоубийства обвиняемого
Для ликвидации ЧП в Белозерске пробурят третью скважину
Вблизи Стризнево в Вологодском районе нашли останки человека: возможно, это пропавший Даниил Репин
Администрация Вологды готовит иск в суд к фирме, ремонтировавшей Красный мост
В кадетской школе Вологодской области дети употребляли наркотические вещества?
Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда
В Череповце за взятки осудили бывшую сотрудницу налоговой инспекции
В Вологде женщина умерла после проведенной в частной клинике липосакции
Под Вологдой построили аквапарк площадью 6 000 квадратных метров
16.10.2019 [Культура]

19 октября в рамках «Беловских дней» в Вологде пройдут две литературные экскурсии

406
0
08.10.2019 [Культура]

Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 19 октября

729
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце суд лишил водительских прав пациента наркодиспансера
В Сокольском районе при пожаре из-за короткого замыкания погиб мужчина
Из-за приставов у жителя Вологды дважды за неделю сняли с карты половину зарплаты
Комитет по охране объектов культурного наследия согласовал незаконный баннер на историческом здании в Вологде
3,5 тонны собранных в Вологодской области батареек отправили на утилизацию в Челябинск
С 1 ноября в Череповце на 2 рубля подорожает проезд в общественном транспорте
Лучшим работником социальных учреждений России стала череповчанка Светлана Смирнова
 


14.10.2019 [Общество]

Парк ветеранов в Вологде: анонимки с клеветой в соцсетях и решение суда

2935
0
16.10.2019 [БлогоVO]

Живой депутат открыл памятную доску самому себе

476
0
16.10.2019 [Обзор Прессы]

Бывший начальник УВД Николай Паликов: «В 90-е от митинга до беспорядков оставались секунды»

276
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика