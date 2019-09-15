58-летняя женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире в Череповце

В Череповце рано утром 15 сентября произошел пожар в трехкомнатной квартире на проспекте Победы, 181. 58-летняя хозяйка жилплощади найдена погибшей, из огня спасли ее 37-летнего сына.

Сигнал о возгорании поступил в 5.41, через восемь минут первые подразделения были на месте, полностью потушить огонь удалось к 6 утра. Пламя уничтожило кровать, на которой лежала хозяйка квартиры, повредило внутреннюю отделку комнаты.

По данным пресс-службы областного УМЧС, погибшая хозяйка была инвалидом I группы, практически не передвигалась самостоятельно. Рядом с кроватью женщины, в очаге пожара, стоял медицинский аппарат, подававший кислород в легкие погибшей.

- Рассматриваются две версии возникновения пожара: первая версия связана с аварийным режимом работы медицинского электрического аппарата расположенного в очаге произошедшего пожара; вторая - неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей, - говорится в сообщении УМЧС.

Ранее NewsVo сообщал, что в результате пожара в однокомнатной квартире на пятом этаже дома на улице Дзержинского, 35 в Вологде погибла женщина. Сигнал о возгорании поступил 6 сентября в 4.00.